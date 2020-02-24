Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor...

Ersun Yanal ve Ali Koç'u istifaya davet eden bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın bugünleri gördüğünü belirtti.

Eski başkanın son kongrede yaptığı konuşmayı sosyal medyada paylaşan taraftarlar, Yıldırım'ın yeniden göreve gelmesini istiyor.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, kendisini yuhalayan taraftarlara, "Sayın Fenerbahçeliler. Lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü kongre salonu. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun, her şeyimin nakafasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım. Ayıp oluyor, ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun" demişti.

Görevi bıraktığı günden bu yana ortalıkta gözükmeyen Yıldırım'ın taraftarlara küskün olduğu düşünülüyor.

Aziz Yıldırım'ın kongredeki konuşması - İZLE