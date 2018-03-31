Aziz Yıldırım'ın mega projesi

Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın kulüp yapısında radikal bir değişime gitmeyi planladığı ve bu projeden üstü kapalı olarak bahsettiği öğrenildi.

SON MODEL BİRİYLE İLGİLENİYORUZ

Aziz Yıldırım'ın İzmir'de delegelere bahsettiği, uzun zamandır planlamasını yaptığı bu projeyle ilgili bu sabah Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıda konuşma öncesi gelen sorulara karşılık isim vermeden "Avrupa futbolundan son model biriyle ilgileniyoruz" sözleriyle bahsetmesi dikkat çekti.

DEREAĞZI TESİSLERİ'Nİ GEZDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın altyapıda yeni bir sistem kurmak istediği ve bu doğrultuda önemli bir futbol adamıyla anlaştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve ismi sır gibi saklananan futbol adamı, Dereağzı Tesisleri'nde incelemede bulundu. Fenerbahçe'nin oyun felsefesini altyapıdan kurmak isteyen futbol adamının yönetimden ilk etapta 6-7 saha talebinde bulundu.

MEGA PROJE

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın projeleriyle ilgili olarak ise şunları aktardı: "Başkanın mega bir projesi var. Tüm illeri kapsayan bir proje. Projeyle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacak. Gerçekten bugünün güncel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulup tartışılması gereken bir proje."