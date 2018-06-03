Aziz Yıldırım'ın seçim tahmini tutmadı

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, başkan Ali Koç oldu.

1998 yılından bugüne kadar sarı-lacivertli camiada başkanlık görevi yapan Aziz Yıldırım, girdiği son seçimi Ali Koç'a kaybetti.

SEÇİM TAHMİNİ TUTMADI

20 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım, bugünkü seçimi kazanacağından da çok emindi. Ancak seçimi Ali Koç kazandı ve Yıldırım'ın seçim tahmini tutmadı.

Aziz Yıldırım: Seçimi rahat kazanacağım - İZLE

Seçim yaklaşırken katıldığı televizyon programlarında başkan olcağından emin konuşan Aziz Yıldırım, seçimden bir önceki gün eski başkanlardan Ali Şen'e de "Bir yere gittiğim yok ben buradayım" demişti.

Aziz Yıldırım'dan Ali Şen'e: Bir yere gitmiyorum - İZLE

Fenerbahçe kongre üyeleri kulüpte kan değişimine giderek Ali Koç'u başkan seçti ve Aziz Yıldırım ilk kez katıldığı bir seçimi kaybetti.