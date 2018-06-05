Aziz Yıldırım'ın son sözleri

Tarihi kongrede Ali Koç'dan büyük fark yiyerek koltuğunu kaybeden Aziz Yıldırım'ın son anlarında neler yaptığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu’nda oylama bitmiş ve sayıma geçilmişti. Başkan Aziz Yıldırım bir sandalyeye oturmuş, oyların sayımını takip ediyordu. İlk sandık açıldı, ‘beyaz’ yani Ali Koç’un oy pusulası fazla çıktı. Destekçileri “Oley” dediler...

OLEY SESLERİNDEN SONRA AYAĞA KALKTI

Sonraki zarflarda da beyaz çıktı. “Oley” çekmeye devam ettiler. Sayım ilerledikçe Ali Koç’un önde olduğunu anlayan Yıldırım bir anda ayağa kalktı. Arkasından 2 kişi daha yürüdü. Önce sandıklara doğru yöneldikleri düşünüldü. Ancak oraya düz devam etti.

Yıldırım, maraton alt tribünün ortasındaki tünele doğru yöneldi. Bu sırada tezahüratlar arttı. Başkan bir anda durdu, geri döndü. Numaralı tribüne doğru bakmaya çalıştı. Güneş gözlerine geliyordu. Elini alnına koyarak güneş ışıklarını kesti. Son bir kez, veda edercesine tribünlere baktı.

HADİ YA DEYİP STADI TERK ETTİ

4-5 saniyelik bu bakışın ardından döndü, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile içeri girdi. Herkes Yıldırım’ın stadı terkettiğini söylüyordu. Başkan, bir saate yakın otoparkta dolaştı. Bu arada Yıldırım’ın sonuçlar için ‘totem’ yaptığı dedikoduları dolaşmaya başladı. Otoparktan FB TV’ye geçti. İçerideki çalışanlara durumun ne olduğunu sordu. “Başkanım, Ali Koç 16 bin oyla kazandı” denilince, “Hadi ya!” dedi başka bir şey demeden gitti.

Bu sessiz ayrılış ve veda 20 yıllık bir başkan için birçok hayal kırıklığını bir arada barındırıyordu. İç dünyasında neler yaşandı bilinmez ancak Aziz Yıldırım için son derece sessiz bir veda oldu. Şimdi Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ın devir teslim törenine gelip gelmeyceğini merak ediyor. Ancak seçimden bu yana sessiziliğini koruyan Yıldırım renk vermiyor.