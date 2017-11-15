Aziz Yıldırım'ın tokatladığı başkan Ali Koç'un listesinde

Mayıs 2018’de yapılacak olan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı olan Ali Koç, çalışmalarına hız verdi.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE OLACAK

Futbolu tamamen profesyonellere bırakmayı planlayan Koç’un yönetim kurulu listesi üzerinde bazı çalışmalar yaptığı biliniyor. Koç’un basketbol şubesini sürpriz bir isme emanet edeceği de konuşuluyor.

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'ın haberine göre; Ali Koç'un şube için düşündüğü isim Yakın Doğu Üniversitesi Kadın basketbol takımının başkanı Işık Eyigüngör. İki isim arasında görüşmeler devam ediyor. Yapılan görüşmelerin en kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor.

İKİ BAŞKAN DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ

Bilindiği gibi bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Yıldırım’ın Eyigüngör’e attığı tokat çok konuşulmuştu.

Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yıldırım hakkında, “Kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Yıldırım’a karşılık veren Işık Eyigüngör hakkında da, “Kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan da 9 aya kadar hapis cezası istendi.

3 KUPAYI BİRLİKTE KAZANDILAR

Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Eyigüngör, Yakın Doğu Üniversitesi kadın basketbol takımının başında büyük başarılara imza attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi bir sezon içinde Türkiye Kupası, FİBA Kadınlar Avrupa Kupası ve lig şampiyonluğuna ulaşmasını bilmişti. Yakın Doğu basketbol takımı bu sezon da başarılı bir grafik sergilemeye devam ediyor.