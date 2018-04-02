Aziz Yıldırım'ın yüzü gülüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.
Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımı Kayseri deplasmanında yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.
AATIF ÇOK UZAKLARDAN ATTI
Maça Fenerbahçe çok iyi başladı. Soldado sarı-lacivetli takımı 1-0 öne geçirdi.
4 dakika sonra Aatıf, farkı 2'ye çıkardı ve Aziz Yıldırım'ın keyfi yerine geldi. Aatıf, rakip kaleciyi çok uzak mesafeden avladı.
(Görüntüler beINSport'tan alınmıştır)
AZİZ YILDIRIM GÜLÜCÜKLER SAÇTI
Bu golün ardından Başkan Aziz Yıldırım, objektiflere yansıdı. Gole çok sevinen Yıldırım, etrafına gülücükler şaçtı.
(Görüntüler beINSport'tan alınmıştır)