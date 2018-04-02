Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Aziz Yıldırım'ın yüzü gülüyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Aatıf'ın Kayserispor'a attığı golden sonra gülücükler saçması objektiflere yansıdı.

2 Fenerbahçe-Kayserispor - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

3 Muslera arkadaşlarından özür diledi Trabzonspor maçında iyi bir performans sergileyen Muslera, mücadelenin uzatma dakikaların önde yakalanınca orta sahadan gol yedi. Muslera yediği golden dolayı takım arkadaşlarından özür diledi.

4 Rumen güvenlik görevlileri boksörlerimize saldırdı Romanya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir, hakem kararı ile üstün dövüştüğü maçta yenik sayılmasının ardından itirazda bulununca saldırıya uğradı.

5 Aziz Yıldırım: Alex o kadar büyükse neden takım bulamıyor Katıldığı bir söyleşide Alex hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Alex'i bu kadar büyütmeyin, başarılı olsa bir takım çalıştırırdı" ifadelerini kullandı.

6 Beşiktaş, yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın zirvesinde Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş iç sahadaki yenilmez serisini 40 maça çıkararak bu alanda Avrupa'nın en başarılı takımı oldu.

7 Uyuşturucu bağımlıları Mehmet Şanlı'ya saldırdı Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve aylardır havalimanında yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı'nın, 4 ay önce sokakta saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

8 Galatasaray'ın hedefindeki Japon futbolcu Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray, Dortmund forması giyen Japon futbolcu Kagawa'ya transfer teklifi yapacak.

9 Menajeri, Oğuzhan'ı isteyen 5 takımı açıkladı İngiliz basınına konuşan Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kess Vos, oyuncuya aralarında Milan ve Everton'ın da bulunduğu 5 takımın teklif yaptığını açıkladı.