Ensonhaber.com'a dön

Aziz Yıldırım'ın yüzü gülüyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Aatıf'ın Kayserispor'a attığı golden sonra gülücükler saçması objektiflere yansıdı.

Aziz Yıldırım'ın yüzü gülüyor
Yorum Yap

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a konuk oldu.

Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımı Kayseri deplasmanında yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

AATIF ÇOK UZAKLARDAN ATTI

Maça Fenerbahçe çok iyi başladı. Soldado sarı-lacivetli takımı 1-0 öne geçirdi.

4 dakika sonra Aatıf, farkı 2'ye çıkardı ve Aziz Yıldırım'ın keyfi yerine geldi. Aatıf, rakip kaleciyi çok uzak mesafeden avladı.

(Görüntüler beINSport'tan alınmıştır)

AZİZ YILDIRIM GÜLÜCÜKLER SAÇTI

Bu golün ardından Başkan Aziz Yıldırım, objektiflere yansıdı. Gole çok sevinen Yıldırım, etrafına gülücükler şaçtı.

(Görüntüler beINSport'tan alınmıştır)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM