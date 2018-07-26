Ensonhaber.com'a dön

B36 Torshavn-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'la karşı karşıya geliyor.

B36 Torshavn-Beşiktaş - CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start veriyor.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk oluyor.

Beşiktaş, bu maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin

B36 Torshavn: Hentze, Mellemgaard, Faero, Petersen, Eriksen, Jacobsen, Brockie, Olsen, Cieslewics, Magnusson, Saag

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM