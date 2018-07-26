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B36 Torshavn-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'la karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.

Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

B36 Torshavn: Thomsen, Eriksen, Faero, Bogason Dam, Magnusson, Nielsen, Agnarsson, Jacobsen, Heinesen, Johannesen, Cieslewizc

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Necip, Fatih, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Adriano, Larin

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

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