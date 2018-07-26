B36 Torshavn-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

1 Beşiktaş'a Şilili stoper Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen Enzo Roco ve kulübüyle her konuda anlaştı. Şilili futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

2 Cüneyt Çakır: VAR adaleti getirecek Dünya Kupası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem sisteminin Türkiye'de adaleti sağlayacağını ifade etti.

3 Gattuso, Silva'yı Galatasaray'a önerdi Fatih Terim'le sık sık görüşen Milan Teknik Direktörü Gattuso, Andre Silva'yı Galatasaray'a kiralayabileceklerini ifade etti.

4 Selçuk İnan'a Mısır takımı talip oldu Suudi iş adamı Turki Al al-Sheikh tarafından satın alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euroluk teklif yaptı.

5 Aziz Yıldırım: Ali Koç'un açıkladığı borç doğru değil Aziz Yıldırım, Ali Koç'un açıkladığı 621 milyon euroluk borcun gerçek olmadığını ve yakın zamanda bu konuda konuşacağını ifade etti.

6 Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

7 Ayew resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Swansea City'den Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

8 Fatih Terim: Yakında haberlerimiz olacak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftara yakın zamanda bazı haberlerimiz olabilir." dedi.

9 Vida'nın yeni talibi Monaco Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Domagoj Vida için Beşiktaş'a 30 milyon euro teklif yaptığını yazdı.