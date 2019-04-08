Baba ve oğul jokeyler aynı koşuda rakip olacaklar

Özellikle hafif sıklette bindiği atlarla bir döneme damgasını vuran başarılı jokeylerden Recep Manav, kendisi gibi jokeylik mesleğini sürdüren oğlu Mustafa Manav ile aynı koşuda at binerek, rakip olacak.
ÇARŞAMBA GÜNÜ AYNI KOŞUDA AT BİNECEKLER
1989 yılından bu yana jokeylik mesleğinde 400’ün üzerinde birinciliği bulunan başarılı jokey Recep Manav, Çarşamba günü saat 19.30’da başlayacak günün 3. Koşusunda Ömer Özkan’ın BERDUŞALİ (Uçanbey – Hilal Şah) isimli atına binerken, oğlu Mustafa Manav ise M. Asım Çömlekçioğlu’nun OĞLUMVOLKAN (Turbo – Bilgisoy) isimli atıyla babasına aynı koşuda rakip olacak.