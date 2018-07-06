Babel: 1 yıl daha sözleşmem var

Beşiktaş'ın başarılı ismi Ryan Babel, TRT Spor canlı yayınına katıldı, transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"AYRILMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Kendisi hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuşan Babel, "İnsanlar biraz zeki olmalılar. Okuduğunuz şeylere inanmayın. Türkiye'de bu konularda yazılanların çoğu mantıksız. Ayrıca ben sosyal medyada paylaşım yapmayı çok seviyorum. Tamamen bununla ilgili bir durumdu paylaşımlarım. Beşiktaş'la sözleşmem devam ediyor. Kesinlikle ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Yeniden şampiyon olmayı çok istiyoruz. Beşiktaş'a odaklanmak istiyorum." dedi.

"Diğer kulüpler bana ilgi gösteriyorlasa bu bana sadece gurur verir." diyen Hollandalı yıldız, "Daha iyisini de yapmak isterim. Gönül ister ki bir gün yeniden bana Real Madrid'den, Barcelona'dan da teklifler gelsin. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim. " şeklinde konuştu.

INSTRAGRAM PAYLAŞIMLARI TRANSFERE YORUMLANMIŞTI

Hollandalı Babel'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar Beşiktaş'tan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Instagram hesabından futbol oynadığı kulüplerde çekilmiş fotoğraflarını sırasıyla paylaşan başarılı futbolcu, son olarak da "Journey continues" (Yolculuk devam ediyor) yazmıştı.

Babel, kulüptan ayrılacağı şeklinde algılanan bu paylaşımların transferle alakalı olmadığını açıkladı.