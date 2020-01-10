Babel: Ajax'a döndüğüm için mutluyum

Galatasaray'ın kanatlara Onyekuru ve Sekidika'yı alması sonrası sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sezon başında sarı-kırmızılı takıma serbest transfer olarak katılan Babel, yarım sezon oynadıktan sonra Hollanda'nın yolunu tuttu.

"EURO 2020'YE YATIRIM"

Dün akşam eşyalarını toplayıp ülkesine uçan deneyimli yıldız, kararında düzenli forma giymek istemesinin etkili olduğunu dile getirdi.

Transfer süreciyle ilgili De Telegraaf'a konuşan Babel, "Transferim çok hızlı oldu. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum. Ajax için oynama fikri onur verici ancak bu sadece benim kararım değildi. İki tarafın da çıkarları için alınmış bir karar" dedi.

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Galatasaray'daki maaşının bir kısmından feragat etmesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Maaşımın bir kısmını bıraktım ama ben bunu EURO 2020'ye yatırım olarak görüyorum. Ajax'ta düzenli oynayıp Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum. Galatasaray'da ilk yıl biraz zor geçti."