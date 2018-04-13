Babel, Akhisar ağlarına füze yolladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasının açlış mücadelesinde Akhisarspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, G.Saray ile Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı haftada Akhisar deplasmanından 3-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puan kazandı.

2 GOLLE TAKIMINI SIRTLADI

Akhisar ağlarına 2 gol bırakan Ryan Babel, takımını bu mücadelede sırtlayan isim oldu.

Hollandalı futbolcunun başka bir istatistiği de dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcu ceza sahasının dışından attığı 2 gol de çok yüksek hızla rakip kaleye gitti.

İLK GOL 110, İKİNCİ GOL 114 KM HIZA ULAŞTI

Yayıncı kuruluşun pierosuna göre, ilk golünü 21 metreden atan Babel'in gol şutu 110 km hıza ulaştı. Hollandalı futbolcunun 2. golü ise 23. metreden 114 km hızla rakip fileleri sarstı.

Bu gollerin ardından Ryan Babel, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltmiş oldu.