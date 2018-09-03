Babel: Aptalca bir şey söylemek istemiyorum

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarı 51. dakikada Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Bursaspor'un filelerini havalandırdı ve takımı öne geçiren golü kaydetti.

ÇOK DUYGUSAL BİR DURUMDAYIM

Bitime 5 dakika Bursaspor, Sakho'nun golü ile duruma eşitlik getirdi ve mücadele 1-1 eşitlikla tamamlandı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa, "Çok duygusal durumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine, bir şey söylememek daha iyi.'' ifadelerini kullanan Babel'e tepkiler geldi.

KÖTÜ BİR ŞEY DUYARSAM ENGELLERİM

Babel, resmi Instagram hesabı üzerinden, "Röportaj verip takım hakkında yanlış bir şey söylemek istemedim. Sonuç için çok üzgünüz ve çok mücadele ettik. 2 puan kaybetik. Bu büyük bir hayal kırlıklığı oldu. Son kez kendimi açıklıyorum; Bundan sonra kişisel hesaplarımda herhangi birinden kötü şeyler duyarsam engellerim. Takımıma ve şampiyonluğa odaklanmak istiyorum." dedi.