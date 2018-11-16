Babel ayrılık planı

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis karşılığında göndermeyi planladığı Ryan Babel, bedava ayrılmak için tüm şartları zorlamaya başladı.

İSTEDİĞİ RAKAM MANİDAR

Milliyet'in haberine göre; Hollandalı oyuncunun menajeriyle yeni sözleşme konusunda büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı yönetimin, Babel’in yıllık 3 milyon euronun üzerinde para istemesini manidar bulduğu aktarıldı.

Devre arası gelmeden Babel ile yeni sözleşme yapmak isteyen ancak menajerinin katı tutumu nedeniyle bu hedefine bir türlü ulaşamayan yönetim, Hollandalı oyuncuyu kadroda tutmaya çalışacak.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA BEDAVAYA GİDECEK

Teknik Direktör Şenol Güneş’in mutlaka takımda kalması yönündeki isteği nedeniyle bu krizi çözmeye çalışan siyah-beyazlı idareciler, anlaşma sağlanamaması durumunda Babel’in bedelsiz olarak kulüpten ayrılmasını engelleyemeyecek.

Menajerlerin Babel için bir süredir Brezilya ve Çin kulüpleriyle görüştüğü bilen yönetimin, devre arasında bu futbolcuyu satma seçeneğini masada tuttuğu ifade edildi.

Sözleşme uzatılamaması durumunda devre arasında Babel ile yollarını ayırarak, para kazanmanın hesaplarını da yapan siyah-beyazlılar, aynı planı Ricardo Quaresma için de düşünüyor.

Kulüpten sızan bilgilere göre 35 yaşındaki Portekizli yıldız da sezon sonunda ülkesine dönmenin hesaplarını yapıyor.