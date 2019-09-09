Babel: Beşiktaşlılar tercihime saygı gösteriyor

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu

Yıldız futbolcu, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer oldum. Halihazırda son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray. Şu ana kadar 3 maç oynadık ve çok zorlandık. Ancak, sezonun kalanı harika geçereceğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki eski kulübümün taraftarlarının hoşuna gitmedi Galatasaray tercihim" dedi.

Babel, "Beni sevdiklerini biliyordum. Ancak, beni bir futbolcu olarak destekleyen de bir grup olduğunun farkındayım. Bana sosyal medyadan verdikleri destekle gösteriyorlar. Sokakta konuştuğum Beşiktaşlı taraftarlar, bu tercihimden ötürü üzülmüşler ama bu tercihime de saygı gösteriyorlar." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.