Babel: Beşiktaşlılardan ölüm tehdidi alıyorum

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Babel, İngiliz ekibine de veda etti. Bonservisi elinde olan Hollandalı isim Galatasaray'a transfer olmaya yakın.

Hollanda basınından NOS'a bir röportaj veren Babel, sarı-kırmzılı takıma transfer olmayan yakın olduğunu ve bu yüzden ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"CİDDİ TEPKİLER ALIYORUM"

Deneyimli futbolcu Babel, "Sosyal medya üzerinde çok ciddi tepkiler gördüm! Ölüm tehditleri aldım. Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray gitmem demek, eski kulübüm Beşiktaş'ı rahatsız etmem anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan NOS'a da konuşan Babel, "Şu anda iyi teklifi Galatasaray sundu bunu saklayamam ama görüştüğüm başka takımlar da var" şeklinde konuştu.