Babel Beşiktaş'ta kaldı

Flamengo'nun ilgilendiği Beşiktaşlı Ryan Babel siyah-beyazlı takımda kaldı.

"GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI"

Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre; Flamengo, Beşiktaş ile Ryan Babel'in transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma noktasına geldi. Ancak Babel'in ayrılmak istememesi üzerine transfer gerçekleşmedi.

"BABEL, FLAMENGO'YU İSTEMEDİ"

Öte yandan Hollanda basınından De Telegraaf ise Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığını yazdı. Haberde, Beşiktaş'ın Flamengo'nun teklifine sıcak baktığı ancak Babel'in siyah-beyazlı ekipte oynamaya devam etmek istediği bildirildi. Ryan Babel'in Beşiktaş'ta kalma tercihinde bulunmasında Hollanda Milli Takım'da yer almak isteğini önemli payı olduğu belirtildi.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech ise Hollanda basınına yaptığı açıklamada; "Babel, Flamengo'ya transfer olmayacak. İstanbul'da çok mutlu ve 1 yıl daha sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.

RYAN BABEL'DEN PAYLAŞIM

Ryan Babel, Flamengo'ya transfer olduğu yönündeki iddialar üzerine bu paylaşımı yaptı ve haberlere tepki gösterdi.