Babel Beşiktaş'tan ayrılıyor

Avrupa'dan elenen, kupada mücadele etmeyen Beşiktaş'ın elinde sadece lig kaldı. Bu durum transfer politikasını da değiştirdi. Dün karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Pepe'nin ardından Babel de gönderilecek isimlerden biri.

PEPE GİTTİ, BABEL DE GİDECEK

Portekizli oyuncunun bir süre önce maaşını alamadığı için ayrılmak istediği ifade edilmişti. Beklenen ayrılık dün gerçekleşti ve Pepe'nin sözleşmesi feshedildi.

Yaşlanan kadroyu değiştirmeyi hedefleyen Beşiktaş, öncelikli olarak yüksek maaş alan ve sorun yaratan futbolcuları gönderecek. Uzun zamandır yeni sözleşme isteyen Babel, kulübün teklifini beğenmedi ve daha yüksek maaş beklediğini yönetime iletti.

3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro maaş isteyen Hollandalı isimle yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu öncelikle satmayı planlıyor.

Çin veya Arabistan'tan bazı takımlarla dirsek temasında olan Beşiktaş, Babel'i satamazsa sözleşmesini feshederek yollarını ayıracak.