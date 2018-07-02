Babel, Burak ve Yusuf'un yeni tarzı

Spor Toto Süper Ligi 2018-2019 sezonu 10 Ağustos Cuma günü başlayacak.
Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'da bazı futbolcular imaj değiştirdi.
BABEL SAÇLARINI KIRMIZIYA BOYATTI
Çalışmalarını Slovakya'da sürdüren siyah-beyazlılarda Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in yeni tarzı görenleri şaşırdı.
Saçlarını kırmızıya boyatan yıldız futbolcu taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim oldu.
YUSUF AFRİKA ÖRGÜSÜ YAPTIRDI
Öye yandan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı da imaj değişikliğine gitti. Afrika örgüsü yaptıran yetenekli futbolcunun bu hali büyük beğeni topladı.
Takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz ise saç ve sakalını sıfıra vurdurarak eski günlerine geri döndü.