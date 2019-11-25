Babel Club Brugge maçında yok

Sakatlık belası Galatasaray'ın peşini bırakmıyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel'in sakatlığı nedeniyle Club Brugge maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Terim, "Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan dizi çok şiş durumda döndü. Bir yandan sağlık heyeti dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim, fedakarlık yaptı. Bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Ben bu fedakarlığı taraftarlardan bekliyorum. Taraftar olmazsa, kulüp olmaz. Zaten bizde herkesin karnesi tutulur, taraftarımız merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş. Bu çocukların fedakarlık yaptığını unutmayalım. Sosyal medya, basın falan bir takım şeyler olacaktır ama bütün bu yaraları sarmak için en büyük desteği taraftar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, içinde Babel de vardı ama maç saatine kadar Babel'de sürpriz olmaz, oynamayacak gibi görünüyor." dedi.

Diğer oynayamayacak futbolcular ise şöyle:

Falcao, Andone, Luyindama, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Nzonzi, Emre Akbaba, Muslera (oynama ihtimali var)