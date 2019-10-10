Babel: Galatasaray, Beşiktaş'tan daha büyük

Babel, ülkesi Hollanda'da Voetbal International'den Marco Timmer'e konuştu.

32 yaşındaki yıldız, eski takımı Beşiktaş'la sarı-kırmızılıları kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

"G.SARAY DAHA BÜYÜK"

"Beşiktaş ve Galatasaray iki büyük kulüp. Beklentiler iki takımda yüksek ama başarılarını ele aldığımızda G.Saray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu görebilirsiniz. G.Saray'da mutluyum. İstediğimiz sonuçları alamadık ama fantastik oyunculardan kurulu harika bir takımız. Endişeli değilim, tatmin edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden muhteşem olacak."





Babel ayrıca, "İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak, şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık. Sonuçlar, topladığımız puanlar bizden beklendiği şekilde olmadı. Olmamamız gereken bir yerdeyiz" dedi.