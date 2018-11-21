Babel, Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş, Hollanda Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Ryan Babel'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Babel için yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ryan Babel'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DERBİDE OYNAYAMAYACAK

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacak Beşiktaş'ta Babel, sakalığı sebebiyle forma giyemeyecekken, 14. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde de takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Hollandalı yıldız son olarak 15. haftadaki Alanyaspor deplasmanında da forma giyemeyecek.