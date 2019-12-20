Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'a sezon başında bedelsiz transfer olan Babel'in maaşını alamadığı için sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilmişti.

Hollandalı oyuncunun maaşını 4 gün alamadığı için FIFA'ya gittiği ancak Galatasaray'ın gerekli ödemeyi yaptığı ve sorunu çözdüğü belirtilmişti.

"BABEL'İN ŞİKAYETİ YENİ DEĞİL"

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basında yer alan haberin doğru olduğunu dile getirdi.

Günay, "Ryan Babel'in kulübü FIFA'ya şikayet etmesi konusu daha önce oldu ama gereği yapıldı. Yeni bir durum değil" şeklinde konuştu.

Yusuf Günay'ın bu açıklamayı yaptığı sırada, 33 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından iddialar hakkında "spekülasyon" dedi.

Ryan Babel: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de maaşını alamadığı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmişti.