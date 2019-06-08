Babel, G.Saray'a Instagram'dan mesaj verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hollandalı Ryan Babel'i açıklamaya hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a giden Babel, İngiliz ekibinden ayrıldı ve serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım kadrosunu Babel'le güçlendirdi. Henüz resmi olarak açıklanmasa da iki taraf da bu transferi saklamıyor.

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı aslan fotoğrafıyla adeta transferin bittiğini müjdeledi.

Milli maçların ardından Babel'in resmen Galatasaray'a imza atacağı belirtiliyor.

Babel'in Instagram paylaşımı: