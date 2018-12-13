Babel: Henüz Beşiktaş'la ilgili kararımı vermedim

Şenol Güneş, sözleşmesi uzatılmadığı için küskün olduğu ve sezon sonunda ayrılacağı iddia edilen Babel’e ve oynamadığı için sorun çıkartan oyunculara net mesaj yolladı.

GİDENE KADAR OYNAYACAK

Güneş, "Futbolcu gidecekse oynamayacak mı? O zaman niye para veriyoruz ona. Gidene kadar oynayacak. Çok iyi çalışacak, görev alırsa en iyi şekilde yapacak. Sezon sonunda gidecekse de gidecek. Bilmiyoruz ama düşündüğüm oyuncu da oynamalı burada. Hala bizimle beraber. Bizimle olmayan oyuncuyu konuşmayız. Bizimle olan oynayacak. Elimizdeki her oyuncudan iyi niyetli çalış- masını ve görev aldığı zaman bunu yerine getirmesini beklediğimi söylemeliyim" dedi.

HENÜZ KARAR VERMEDİM

Hollanda’da ELF Voetbal Dergisi’ne geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Babel ise, henüz bir karar vermediğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, hem Hollanda Milli Takımı hem de kariyeriyle alakalı hedeflerini sıraladı. Babel, Beşiktaş’taki son durumuna değinip, “Beşiktaş’la olan sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Henüz geleceğimle alakalı bir karar vermedim. Şu andaki amacım; fiziksel olarak tamamen iyi duruma gelmek ve yeni yılda maçlara çıkabilmek, maçlarda oynamak. Yeni yıldan en büyük dileğim; sağlıklı kalmak, fiziksel olarak iyi olmak ve maçlarda oynamak” dedi.

Şu anda kariyeri için en büyük hedefin Hollanda ile EURO 2020’ye katılmak olduğunu kaydeden siyah-beyazlı yıldız, “Şimdiden baktığımda EURO 2020 benim son büyük turnuvam olacak gibi gözüküyor. Benim son şansım. Eğer bu tecrübeyi yaşayabilirsem güzel olur. Çok mutlu olurum” diye konuştu.

Hollanda Milli Takımı’nda artık genç oyuncuların olduğunu kaydeden Ryan Babel, yeni bir jenerasyonun geldiğini ve yerini bildiğini söyledi.