Babel, İngiltere'de kalmak istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe ile transferde ismi anılan Ryan Babel, kariyer planı hakkında konuştu.

Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.

"ÖNCELİKLİ TERCİHİM PREMİER LİG"

Sporx'in haberine göre, Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan Ryan Babel, "Ailem ve geleceğim için doğru kararı vermem gereken aşamadayım. Premier Lig'de oynamak hoşuma gidiyor. EURO2020'de oynamak için gelecek sezon üst düzey futbol oynamalıyım" dedi.

Ryan Babel sözlerini, "Premier Lig'de kalabilirsem harika olacağını düşünüyorum. Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur. Ancak şu anda bir ilgi yok" ifadeleriyle tamamladı.

Babel'in beklediği teklifi alamaması durumunda Türkiye'den gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Fulham formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.