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Babel, Instagram hesabını kapattı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, PSG maçında Belhanda'ya pas vermediği için taraftarların tepkisini çekti. Deneyimli futbolcu, Instagram hesabını kapattı.

| Haber Merkezi
Babel, Instagram hesabını kapattı
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Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray, Fransız ekibine karşı ortaya koyduğu mücadeleyle takdir topladı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı futbolun yanı sıra gollük pozisyonlara da girdi ancak meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

BABEL, BELHANDA'YA PAS ATMADI

Galatasaray'ın gole yaklaştığı pozisyonlardan birinde Babel'in müsait pozisyondaki Balhanda'ya pas atmaması ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Hollandalı oyuncu, Instagram'dan küfür ve hakaret içerikli mesajlar atılması sonrası hesabını kapattı. 

Sosyal medyayı çok sık kullanan tecrübeli futbolcu, bu hareketiyle taraftara mesaj gönderdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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