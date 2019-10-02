Babel, Instagram hesabını kapattı

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray, Fransız ekibine karşı ortaya koyduğu mücadeleyle takdir topladı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı futbolun yanı sıra gollük pozisyonlara da girdi ancak meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.
BABEL, BELHANDA'YA PAS ATMADI
Galatasaray'ın gole yaklaştığı pozisyonlardan birinde Babel'in müsait pozisyondaki Balhanda'ya pas atmaması ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.
Hollandalı oyuncu, Instagram'dan küfür ve hakaret içerikli mesajlar atılması sonrası hesabını kapattı.
Sosyal medyayı çok sık kullanan tecrübeli futbolcu, bu hareketiyle taraftara mesaj gönderdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)