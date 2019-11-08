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Babel Instagram hesabını kilitledi

6-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan Ryan Babel, Instagram hesabını takipçileri dışındakilere kilitledi.

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Babel Instagram hesabını kilitledi

Real Madrid maçı öncesi 8-0 paylaşımı yapan Babel, Beşiktaşlı taraftarları kızdırmıştı.

6-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Hollandalı futbolcu, Instagram hesabını takipçileri dışındakilere kilitledi.

Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkiler ve eleştiriler üzerine böyle bir karar aldığı düşünülen Babel’i yeni takip etmek isteyenler yıldız ismin içeriklerine kendisinin izniyle erişebilecek.

Öte yandan Babel’in takip etmediği kişiler, gönderilerinin altına yorum yapamayacak.

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