Babel Instagram hesabını kilitledi

Real Madrid maçı öncesi 8-0 paylaşımı yapan Babel, Beşiktaşlı taraftarları kızdırmıştı.

6-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Hollandalı futbolcu, Instagram hesabını takipçileri dışındakilere kilitledi.

Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkiler ve eleştiriler üzerine böyle bir karar aldığı düşünülen Babel’i yeni takip etmek isteyenler yıldız ismin içeriklerine kendisinin izniyle erişebilecek.

Öte yandan Babel’in takip etmediği kişiler, gönderilerinin altına yorum yapamayacak.