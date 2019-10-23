Babel: Kalan maçlarımızı kazanacak gücümüz var

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e tek golle mağlup olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel maç sonunda açıklamalar yaptı.

"BULDUĞUMUZ FIRSATLARI ATSAK DAHA FARKLI ŞEYLER KONUŞURDUK"

İlk yarıdan kaçan fırsatlara vurgu yapan Babel, "Açıkçası ilk yarıda fırsatlar yakaladık. İki gol fırsatı bulduk, bunları atsak daha farklı şeyler konuşurduk. Biri hata yaptığında bu seviyede rakip değerlendiriyor ve biz de bunu yaşadık." dedi.

Grupta üç maç daha oynayacaklarına dikkat çeken Ryan Babel, "Bu seviyede siz atmazsanız, rakip atar. Üç maçımız var ve biz Galatasarayız. Bu maçları kazanacak gücümüz var" şeklinde konuştu.