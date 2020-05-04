Babel: Kendimi değiştireceğim

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve Hollanda ekibine kiralanan Ryan Babel, De Telegraaf'a açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle ülkede liglerin iptal edilmesi üzerine sözleşmesi sona erdiğinde sarı-kırmızılı ekibe geri döneceğini söyleyen Babel, ''Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim.'' ifadelerini kullandı.

''NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİM''

Sık sık sosyal medya üzerinden ve sahada taraftarlarla atışan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinin gidişatıyla ilgili kendisini de eleştirdiğini belirtti.

Galatasaray'a geri dönmesi halinde kendisini değiştireceğini belirten Hollandalı oyuncu, ''Kendimi de eleştiriyorum. Galatasaray'a geri dönersem, nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim.'' dedi.

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