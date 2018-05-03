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Babel: Keşke diğer köşeye vursaydım

Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray derbisinde yararlanamadığı net gol pozisyonu için "O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım" dedi.

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Galatasaray derbisinin ikinci yarısında çok net bir pozisyonu harcayan Ryan Babel, o anı hala unutamıyor.

Hollandalı futbolcu, "O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım. Belki santrfor olmamamdan dolayı böyle bir şey yaşadım. Daha önce kenarlardan gelip atıyordum ona alışkındım. Böyle bir sonucu almamalıydık, bize yakışmayan bir oyundu. Az da olan şampiyonluk umudumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Babel'in derbide kaçırdığı gol pozisyonu;

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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