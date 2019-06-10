Babel: Kimse beni sevmiyor

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Sevilmeyen bir oyuncu" olduğunu ifade eden Babel, bundan dolayı üzgün olduğunu söyledi."

3 TAKIM DA BÜYÜK KULÜP

"Ajax'ta, Liverpool'da ve Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadım. 3 takım da Avrupa'nın gerçekten büyük kulüpleri. Ülkem için oynadım ve uluslararası bir oyuncu oldum. Yine de şu anda biliyorum ki birçok insan benim milli takıma alınmamam gerektiğini düşünüyor."

KİMSE BENİ SEVMİYOR

"Bunu taraftarlardan ve medyadan hissediyorum. Artık sessiz kalmamam gerektiğini hissediyorum. Kimse beni sevmiyor. Hollanda Teknik Direktörü Koeman'ın beni takdir ettiğini biliyorum. Ancak televizyon yorumcuları, uzmanlar ve medyadaki insanlara göre ben yokum. Her oyuncu insanların izlerken kendisini seveceği umuduyla oynar. Bana göre, bana bir sempati yok. Taraftarlar için herhangi bir cazibem yok gibi hissediyorum."