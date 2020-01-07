Babel, kiralık gitmek istiyor

Sezon başında serbest transfer olarak alınan Babel, ligin ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldı.

KİRALIK GİTMEK İSTİYOR

Performans olarak yeterli olamayan Hollandalı futbolcunun, taraftarlarla da arası iyi değil. Pas vermediği için eleştirilen 33 yaşındaki isim, Instagram hesabından sarı-kırmızı renklere gönül veren futbolseverlerle de kapışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kulüple bir toplantı yapan Babel ve manejeri, bir takımla anlaştıklarını ve izin verilmesi durumunda kiralık olarak gitmek istediklerini yönetime iletti.

Yüksek maaşı nedeniyle Babel'in ayrılmasına sıcak bakan yönetim, Fatih Terim'in olur raporu vermesi halinde deneyimli oyuncuyla yollarını ayıracak.

Babel'in bu kararı almasında Onyekuru'nun transferi sonrası kesik yeme ihtimali olduğunu da belirtiliyor.

EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak isteyen Babel'in yedek kalmak istemediği öğrenildi.