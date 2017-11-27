Babel kötü sonuçların nedenini açıkladı

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kendilerine yöneltilen "Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynuyorlar, ligi ciddiye almıyorlar" eleştirilerine yanıt verdi.

Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alışveriş yaptığı sırada kendisine bir taraftarın bu soruyu yönelttiğini belirtirken, Süper Lig'de takımların defans yapmasının işlerini zorlaştırdığını vurguladı ve Barcelona ile Manchester City gibi takımların da böyle sorunlar yaşadığını belirtti.

ŞAMPİYOLAR LİGİ'NDE FUTBOL OYNAMAK İSTENİYOR

"Dün bir mağazada ödeme yapmak için sıradaydım ve bir Beşiktaş taraftarı, bana iyi bir soru sordu. Sorusu şuydu: Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi oynuyorken, Malatyaspor'a karşı pozisyon bulmakta bu kadar neden problem yaşıyorsunuz? Cevap verdim: Bu harika bir soruydu ve açıklamaya çalışacağım.

Kulağa çılgın gelebilir ancak, Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynamak, sayacağım nedenlerden dolayı daha kolay. Her takım futbol oynamaya çalışıyor ve hücuma çıkıp, atak yapmak istiyor. Eğer bir maçta bunu yapan 2 takımsanız, daha açık bir oyun olacak, böylece de iki takım için de daha çok hücum denemesi gerçekleşecek"





"BARÇA VE M.CİTY DE AYNI SORUNU YAŞIYOR"

"Malatya'da oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçtan çok farklı tabii ki, çünkü Türkiye Ligi'ndeki takımlar 11 kişiyle kalenin önüne sıralanıyo ve kontra atak için bizim hatamızı bekliyor. Dünkü maçın aslında oynaması en zor maç olmasının ana nedeni bu. Her büyük takım böyle sorunlar yaşıyor. Beşiktaş da olsa, Barcelona da olsa, Manchester City de olsa. İnsanlara Manchester City maçını izleyip izlemediklerini sordum, çünkü bizim Malatyaspor ile oynadığımız maçın tam olarak aynısını oynuyorlardı. Yani kalenin önüne çekilmiş bir takımla karşı karşıyaydılar ki bu da şans yaratma konusunda onları zorluyordu. Bu yüzden de 1-0 geriye düştü"





"PUAN KAYBININ BAHANESİ DEĞİL"

"Şunu açıkça belirteyim ki, bu puan kaybetmek için bir bahane değil. Ancak 2 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bunu anlamanızı istiyorum. Takımlar bizim için işi zorlaştırabildikleri kadar zorlaştırmak için her şeyi yapacaklar. Takım olarak özür diliyoruz ve gelecekte bu tarz maçlarda çözüm bulabilmek için daha sıkı çalışacağımızı belirtiyoruz. Destek için teşekkürler Beşiktaş ailesi"