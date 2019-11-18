Babel milli takımda sakatlandı

Galatasaray'da sakatlar listesine bir isim daha eklendi. Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel, aday kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattındaki oyuncuları bir bir kaybediyor.

BABEL DE SAKATLANDI

Gaziantep FK mücadelesinde diz iç yan ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Andone'nin yanı sıra 45 gündür sakat olan Falcao da henüz takıma dönemedi.





Yarın İspanya'ya tedaviye gidecek olan Falcao'nun yokluğunda Babel'i forvet oynatmayı düşünen Fatih Terim'in, planları suya düştü.

EURO 2020 grup eleme maçları için Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Babel'den, kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.

Babel de cuma günü oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

ERENCAN YA DA ADEM BÜYÜK

Falcao ve Andone'den sonra Babel'in de eksikliği Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.

Deneyimli teknik adamın elinde forvet oynatabileceği iki isim var. Adem Büyük ile 17 yaşındaki genç futbolcu Erencan Yardımcı. Galatasaray'ın Başakşehir karşısında bu iki isimden biriyle sahaya çıkması bekleniyor.