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Babel neden G.Saray'dan ayrıldığını açıkladı

Ryan Babel, milli takımda daha fazla şans bulmak için Galatasaray'dan ayrılarak Ajax'a transfer olduğunu söyledi.

| Haber Merkezi
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Babel neden G.Saray'dan ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralanan Ryan Babel, transferi hakkında konuştu.

Tecrübeli futbolcu Hollanda basınına “G.Saray’daki dönemim çok kötü gitmedi ama çok iyi de gitmedi. Eğer kalırsam Hollanda Milli Takımı’nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim ve risk almak istemedim. Bu transfer herkes için iyi oldu. G.Saray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Ajax için de fırsat. G.Saray’da Frenkie de Jong’un alışık olduğu bir pozisyonda top almak zorunda kalıyordum. Alışık olmadığım mevki” açıklamalarını yaptı.

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