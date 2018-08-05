Babel önce gider yaptı sonra özür diledi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve bu özelliğiyle bilinen Ryan Babel, bu kez attığı bir Tweet ile siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.

Sosyal mecraların neredeyse tamamında aktif olan Babel, kendi YouTube hesabından paylaştığı bir videonun Beşiktaş Twitter hesabı tarafından yayınlanmasına Tweet ile tepki verdi.

Beşiktaş Twitter hesabının ''Ryan Babel iftiharla sunar'' şeklinde paylaştığı videonun altına yanıt veren Babel, ''YouTube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu çocuklar... Lütfen doğru olanı yapın'' dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Hollandalı oyuncu, bir süre sonra attığı bu Tweet'i silerek gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Babel, yine Twitter'dan bir gönderi yayınlayarak, ''Yanlış anlaşılma için özür dilerim. Ben Beşiktaş’ı hep sevdim ve hep seveceğim. Hep birlikte Beşiktaş’a odaklanıp bu sene şampiyon olalım'' dedi.

ÖZÜR DİLEDİ AMA TARAFTAR TEPKİLİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, özür dilemesine rağmen Babel'in son haftalarda Beşiktaş'a karşı aldığı tavır nedeniyle Hollandalı yıldıza bir hayli kızgın.

Sosyal medyada yorum yapan birçok taraftar, 31 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor.