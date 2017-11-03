Babel: Rakipler taraftarımızdan korkuyor

Ryan Babel, Amerika'nın en önemli yayın organlarından olan CNN'in canlı yayınına katıldı ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarıyı anlattı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelen başarının sürpriz olmadığını belirten Babel "Birçok iyi oyuncuya sahibiz. Tecrübenin ve uluslararası seviyeyi anlayan yerel oyuncuların karışımı ile iyi bir takım oluşturduk. Herkesi çok iyi bir şekilde koordine edebilen tecrübeli bir teknik direktöre sahibiz. Biz oyuncular da çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Belki de şu ana kadarki başarımızın arkasındaki anahtar bu olabilir." diye konuştu.

"TARAFTAR DEPLASMAN TAKIMI ÜZERİNDE ETKİ YARATIYOR"

Siyah-Beyazlı taraftarı öven Hollandalı yıldız, Vodafone Park'taki atmosferin rakip takımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi. Babel "Rakip takımlar buraya gelmek zorunda olduklarında, gözlerinden korktuklarını fark ediyoruz. Ayrıca, Liverpool ile burada ilk kez oynamak için geldiğim zamanı da hala hatırlıyorum. Bu asla unutumayacağım bir andı çünkü taraflar çok muhteşem bir atmosfer yaratmıştı. Deplasman takımı üzerinde bir etki yarattıkları gerçek. Bu durumun oldukça farkındayız ve bundan yararlanmaya çalışıyoruz. Şu ana dek bizim için de çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.