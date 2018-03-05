Babel: Şampiyonluk konuşmak için çok erken.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Trabzonspor deplasmanında iki gol attıktan sonra görüşlerini dile getirdi.

İSTEDİĞİMİZİ ALDIK

Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada galip gelmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Ryan Babel, "Ricardo Quaresma bizim için önemli bir oyuncu. Onun olmaması üzücüydü. Kazanmamız gerekiyordu, Başakşehir ve Galatsaray kazanmıştı, onlara yakın kalabilmek adına kazanmalıydık. Son zamanlarda deplasman maçları iyi gitmiyordu ama iyi oynarak istediğimizi aldık." dedi.

İki golde asist yapan Alvaro negredo ile ilgili konuşan Ryan Babel, "Alvaro Negredo futbolu çok iyi okuyan bir futbolcu, takımın önemli parçası. Başta zorlandı, bu kolay değil çünkü farklı bir lige, ortama geldi. Yavaş yavaş kendine geldi ve daha da iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN DAHA ERKEN

Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşü istenen Babel, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var, bu şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmak gerekiyor. Daha şampiyonluk konuşmak için çok erken." diye konuştu.