Babel sosyal medyada taraftarla atıştı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen Ryan Babel, maçın oynandığı sırada sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Bu sezon başında Brezilya'nın Corintians takımı ile temasta bulunan ancak transferi son anda yatan Ryan Babel, bu sezon iyi performans sergileyemedi.

Hollandalı futbolcunun maaşına zam istediği ancak yönetimin bu isteğine cevap vermemesinde dolayı geçtiğimiz sezonki performansından uzak kaldığı da gelen haberler arasından.

Son olarak Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Babel, siyah-beyazlı takımın Ankaragücü ile oynadığı mücadele sırasından Beşiktaşlı taraftarlarla Twitter'da atıştı.

TWİTTER'IN ARKASINA SAKLANIP KONUŞUYORSUNUZ

Hollandalı oyuncu, Beşiktaşlı bir taraftarın, "Oğuzhan, Tolgay, Babel ve tripleri gitti, en azından formanın değerini bilen genç Güven, Dorukhan geldi durum bu... babel, Oğuzhan, Tolgay, triplerinizi bırakıp geliyorsanız gelin, işinizi yapın. Ya da BURASI BEŞİKTAŞ, sizsiz de mutluyuz GÖRÜN." şeklindeki mesajına, "Bence Twitter hesabının arkasına saklanıp fazla konuşuyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

"YAZIK YOK SUSUN"

Aynı hesaptan buna karşılık yazık diye bir cevap gelirken, Babel "Yazık yok, sadece susun" diye mesaj yolladı. Babel ayrıca, Mustafa Pektemek ve Necip'in daha fazla kredisi olması gerektiğini söylerken, bir taraftara "Sadece gençlerle savaşı kazanamazsın, bunu Arsenal'e sor." cevabını ver.