Babel: Suratıma büyük bir tokat yedim

Ryan Babel, Ada basınına ilginç sözler içeren bir röportaj verdi.

İsim vermeden daha önce formasını giydiği bir kulübü eleştiren deneyimli futbolcu, oynama süreleri konusunda kendisine haksızlık yapıldığını belirterek, bunu ilginç bir nedene bağladı.

TİCARİ CAZİBE, PERFORMANSI GEÇTİ

Holandalı futbolcu, "Kariyerimde öyle dönemler oldu. Oynadığım mevkide takım arkadaşımdan daha iyi oynuyor olmama rağmen sırf onun isminin ticari cazibesi benimkinden çok olduğu için formadan uzak kaldım. Bu yüzden ben değil; o oynatıldı. Ben daha çok çalışanın, idmanlarda daha iyi performans gösterenin formayı kapacağını, olayın sadece bununla alakalı olduğunu düşünüyordum. Ancak teknik adam bana bu sebepten dolayı onu oynatması gerektiğini anlattı" dedi.

Ryan Babel, "Bu yaşananlar yüzüme büyük bir tokat gibi çarptı. Futbol ortamında hayatta kalmak için biraz şanslı olmanız gerektiği gerçeğini yüzüme vurdu. Ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz ancak sizi neyin beklediğini bilirseniz, o zaman belli bazı takımlara gitmemek konusunda daha iyi kararlar verebilirsiniz" diye konuştu.

Futbolcunun, Liverpool'da oynadığı dönemi kast ettiği tahmin ediliyor.