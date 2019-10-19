Babel taraftarlardan özür diledi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada şık bir gol atan Babel, gol sevinci sırasında tribünlere bakarak "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapmıştı.

ONLAR KENDİLERİNİ BİLİYOR

Hollandalı yıldız, yaptığı el hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı;

''Dün takım için önemli galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)