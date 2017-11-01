Babel: Van Persie bile 2-3 yıl beklemişti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Monaco maçı öncesi Hollandalı yıldız Ryan Babel, İngiliz Independent gazetesine röportaj verdi.

VAN PERSİE BİLE 2-3 YIL BEKLEMİŞTİ

İngiltere'ye alışmasının zaman aldığını belirten Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe forması giyen Robin Van Persie'yi örnek göstererek, ''20 yaşındaki bir futbolcunun Hollanda'dan İngiltere'ye gidip adapte olması zaman alır. Hiçbir oyuncu ilk günden katkı yapmaya başlayamaz. Van Persie bile Van Persie olmak için 2-3 sene beklemişti. Ondaki fark Arsene Wenger'di. Wenger ona hep yardımcı oldu ve oynamak için zaman verdi. Liverpool'da Rafa Benitez bana bu şansları vermemişti'' sözlerini kullandı.