Babel: Van Persie ve Sneijder çok egoluydu

Tecrübeli oyuncu, milli takım kampında Voetbal International’ın sorularını yanıtlarken, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin Van Persie’ye eleştiriler getirdi.

Geçmiş dönemde milli takımda yer alan ve ‘Dev 4’lü’ olarak anılan Van Persie, Robben, Sneijder ve van der Vaart’ın takıma zarar verdiklerini söyledi.

"SÜREKLİ BİR TANESİ BİR NUMARA OLMAYA ÇALIŞIYORDU"

Bu oyuncular arasındaki çekişmenin takıma kötü yansıdığını aktaran Babel, “Sürekli bir tanesi bir numara olmaya çalışıyordu. Garip gelebilir ama bu durum takıma fazla geliyordu.

Mesela şimdi ben takımda egolu biri olduğunu düşünmüyorum. Herkes birbirine gol attırmaya çalışıyor. Kimse kendini takımın üstünde görmüyor” ifadelerini kullandı.

"SON 3-4 YIL KARİYERİMİN EN İYİ YILLARI"

Galatasaraylı yıldız yaşlı olduğuna dair yorumlara esprili bir yanıt verip, “Aslında ben de sürekli artık yaşlandığımı düşünüyorum. Ama bir şarap gibi olduğumu düşünüyorum.

Bunu söylemek komik ama yaşlı olmak aslında daha iyi. Şu anda mesela 18 yaşındayken yürüdüğüm gibi yürümüyorum. Şunu söylemeliyim; son 3-4 yıl; kariyerimin en iyi yılları” dedi.