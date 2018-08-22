Babel ve Lens kadroya alınmadı

Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
BABEL VE LENS KADRODA YOK
Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Babel ve Lens; Partizan maçının kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Roco, Fatih, Adriano, Caner, Necip, Medel, Tolgay, Dorukhan, Oğuzhan, Mertcan, Güven, Gökhan Töre, Quaresma, Umut, Larin, Love, Alpay.