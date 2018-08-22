Babel ve Lens kadroya alınmadı

Galatasaray'ın golcüsü Gomis'i isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 4.5 milyon euroluk teklifini 7 milyon euroya çıkardı.

Bursaspor, Aziz Behich'in transferi için PSV ile 4 milyon euroya anlaştı.

Trabzonspor, geçen yıl büyük çıkış yakalayan Yusuf ve Abdülkadir için gelen teklifleri reddetti. Bordo-mavili ekip genç isimlere zam yaptı.

Fransız devi PSG, yıldız sol bek Clichy için Başakşehir'e teklif yapacak.

Feghouli için 13 milyon euro veren takım var

9

Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye her şeyi ben yaptım

Sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin bugün sahip olduğunu her şeyi kendisinin yaptığını ifade etti.