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Babel'den Başakşehir'in 2. golüne tepki

Medipol Başakşehir'in Akhisar'ı 2-1 yendiği maçın ardından Beşiktaş'ın yıldızı Babel, imalı bir tweet attı.

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Başakşehir'in Akhisar'ı yendiği maçta attıkları 2. gol büyük tartışmalara neden olmuştu. Süper Lig yayıncı kuruluşu  beIN Sports'un pierosuna göre, Başakşehir'in 2. golünden önce topun tamamı çizgiyi geçti.


BABEL'DEN İKİNCİ GOLE TEPKİ

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, Başakşehir'in tartışmalı golü sonrası, "Bir şeyler tweetlemek istiyorum ama sessiz kalmalıyım." şeklinde tweet attı.

Beşiktaşlı bir taraftar ise, "Lütfen yapma. Biz sahada kazanacağız." cevabını verdi.

Bunun üzerine Babel, "Katılıyorum" dedi.

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