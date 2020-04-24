Babel'den ilginç GS-BJK paylaşımı

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi devam eden Hollandalı oyuncu Ryan Babel, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımla dikkat çekti.
''G.SARAY MI, BEŞİKTAŞ MI?'' DİYE SORDU
2017-2019 yılları arasında Süper Lig'den Beşiktaş'ın da formasını giyen Babel, koronavirüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon sürecinde canı sıkılınca, takipçilerine bir soru yöneltti.
Hollandalı oyuncu; sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı formalarla birer fotoğrafını birleştirerek takipçilerine, ''Favoriniz kim?'' sorusunu yöneltti.