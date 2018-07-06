Babel'den kafaları karıştıran paylaşım

İsmi son günlerde sık sık transfer dedikodularına karışan Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda sürpriz bir sinyal verdi.
Kariyerinde forma giydiği kulüplerdeki takımların fotoğraflarını hikaye bölümünden tel tek paylaşan Babel, o zamanki yılı ve yanına da yaşını ilave etti.
YOLCULUK DEVAM EDİYOR
Son takımı olarak Beşiktaş'ı gösteren 31 yaşındaki oyuncu, son gönderisine ise, "Yolculuk devam ediyor" ifadelerini ekledi.
TRANSFERDE YAŞANAN SÜREÇ
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Babel'i satmak istemediklerini açıklarken, Flamengo'nun teknik direktörü Mauricio Barbieri ise talip olduklarını belirtmişti.
Brezilya basınına konuşan Barbieri, Babel hakkında konuşurken ''Babel tanıdığım bir oyuncu. Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında birisi. Milli Takım'da başarılar yakalamış bir isim. Yeteneğinden hiç şüphemiz yok. Adaptasyon konusu ise futbolcudan futbolcuya göre değişir.'' yorumlarında bulundu.