Babel’den taraftarlara: Çok konuşuyorsunuz

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek. Rodrigues, Serdar Aziz ve Hasan Ali ise takıma dönüyor.

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Falcao'nun sarı-kırmızılı takımda top alamadığını ve bu yüzden gol atmasının çok zor olduğunu söyledi.

Barcelona'da yaşanan sokak olayları nedeniyle El Clasico olarak bilinen Barcelona-Real Madrid maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş'ta 3 başkan adayının hoca tercihleri belli oldu. Adalı ile Çebi, Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söylerken, Tekinoktay Sergen Yalçın'la çalışacağını açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında çok uğraştığı ancak transfer edemediği Arjantinli yıldız Banega, bu kez Fenerbahçe'nin listesine girdi.

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen ve attığı gollerle kendisine hayran bırakan Anderson Talisca'yı geri getirebileceğini söyledi.

Galatasaray zor da olsa kazandı

Galatasaray’ın Sivasspor’u konuk ettiği mücadelede takımının üçüncü golünü atan Babel, taraftarlara çok konuşuyorsunuz şeklinde bir hareket yaptı.

Sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Real Madrid maçına çok değişik bir taktikle çıkabileceklerini belirtti.

Fatih Terim: Real Madrid maçı çok daha değişik olabilir

1 Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı İlkay Gündoğan ile Emre Can, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Alman hükümetinden korkan futbolcular, harekatı desteklemediklerini açıkça dile getirdi.

2 Fransızlar, Merih'e hayran kaldı 1-1 sona eren Fransa-Türkiye maçında Çağlar'la birlikte çok iyi bir performans sergileyen Merih Demiral, Fransızları kendine hayran bıraktı. France Football, "Vahşi Merih" manşetini attı.

3 Şenol Güneş, Fransız muhabire gereken cevabı verdi Şenol Güneş, Fransa ile Türkiye arasındaki diplomatik krizle ilgili soruya, "Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup terörü ülkemize sokmayacaksa, askerimiz de oraya gitmez" yanıtını verdi.

4 Şenol Güneş: Milletimize umut verdik A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten Fransa maçında, oyundan ve sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

5 Merih Demiral'ı Manchester United istiyor Manchester United, milli oyuncumuz Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro önerdi, ancak İtalyan devinin bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

6 Mesut Özil: Almanlar bana 'Türk domuzu' dedi İngiliz basınına konuşan Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı bırakmasında etkili olan ırkçılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

7 Bild'den asker selamına Nazi benzetmesi Milli futbolcularımızın asker selamı vermesi sadece Fransızları rahatsız etmedi. Alman Bild gazetesi, küstahça bir şekilde asker selamımıza Nazi benzetmesi yaptı.

8 Suat Serdar: Savaşa karşıyım Geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı'nı tercih eden Türk futbolcu Suat Serdar, milli futbolcuların asker selamı vermesi hakkında konuştu.

9 Enver Cenk Şahin: Paylaşımı sil dediler silmedim Instagram hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız" şeklinde bir paylaşım yapan Enver Cenk Şahin, Almanların hışmına uğramıştı. Şahin, tüm baskılara rağmen geri adım atmadı.