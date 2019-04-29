Babel'den veda gibi sözler

Transferde ismi Galatasaray ile anılan Hollandalı futbolcu, ''Maalesef takımı Premier Lig'de tutmaya yardımcı olamadım. Ama burada şans bulduğum için minnettarım ve en iyisini yapmaya çalıştım. Fulham'da çok iyi bir potansiyel var. Çok güzel bir kulüp. Kulübün teknik direktör kararının ne olacağını bilmiyorum ama bence Scott Parker iyi bir uyum yakaladı.'' sözlerini kullandı. Babel'in bu sözleri, İngiliz basınında veda şeklinde yorumlandı.

''KARİYERİMİN EN GÜZEL 5 GOLÜNDEN BİRİ''

Cardiff maçında attığı gol hakkında da konuşan Beşiktaş'ın eski futbolcusu, ''Kesinlikle kariyerimin en güzel 5 golü arasına bu golü alırım. Ayağımın içiyle vurmak istedim ve top harika gitti.'' dedi. Öte yandan devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel'in yeni durağının Galatasaray olacağı iddia edilirken, Ada ekibinin menajeri Scott Parker'dan açıklama geldi.

SCOTT PARKER: ''GİTMEK İSTERSE ENGEL OLMAYIZ''

Parker, ''Babel, bizim için fantastik bir oyuncu ve yeni durağının neresi olacağı gelecek tekliflere bağlı. Şahsen Babel'in ayrılmak istemesini anlayışla karşılıyorum. Eğer gitmek isterse kendisine engel olmayacağız. Ancak biz kendisini çok beğeniyoruz. Eğer onun kalibresinde birini alma şansımız varsa ilk tercihiniz yine kendisi olacaktır.'' sözlerini kullandı.